Patrícia Abravanel exibe seus 3 filhos vestidos de caipira em festa junina na escola Patrícia Abravanel encanta ao exibe seus 3 filhos vestidos de caipira em festa junina. Bebê Mamãe|Do R7 08/06/2025 - 21h55 (Atualizado em 08/06/2025 - 21h55 )

A apresentadora Patrícia Abravanel usou seu perfil para mostrar um momento feliz de sua família. Acontece que a famosa exibiu seus três filhos vestidos em caipirinha em festa junina na escola. A artista é mãe de três herdeiros. O primogênito dela se chama Pedro. O garoto tem 10 anos de idade. Jane é a única garotinha e irmã do meio. Ela completou sete anos de vida. Já o caçulinha entre os irmãos é Senor que acabou de completar seis aninhos de vida. As crianças são frutos de seu relacionamento com o empresário Fábio Faria com quem ela é casada.

