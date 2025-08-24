Patrícia Abravanel mostra seu caçula colhendo jabuticaba e surpreende Patrícia Abravanel mostra seu filho caçula colhendo jabuticaba e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 24/08/2025 - 17h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 17h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Patrícia Abravanel mostra seu filho mais novo colhendo jabuticaba e surpreende Bebê Mamãe

O filho caçula da apresentadora Patrícia Abravanel encantou ao surgir colhendo jabuticaba. A famosa é mãe de três herdeiros. O primogênito dela se chama Pedro. O garoto está com 10 anos de idade. Jane é a única garotinha e irmã do meio. Ela completou sete anos de vida. Já o caçulinha entre os irmãos é Senor que acabou de completar seis aninhos de vida. As crianças são frutos de seu relacionamento com o empresário Fábio Faria com quem ela é casada.

Para saber mais sobre esse momento encantador e outros detalhes da vida de Patrícia Abravanel, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bia Miranda celebra os 4 meses da filha após se envolver em polêmica

Gabriella Gaspar manda recado a Davi após DNA com Neymar

Fabiano Menotti mostra as filhas usando roupas iguais: "que lindas"