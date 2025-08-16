Paulinho Vilhena celebra 2 anos da filha com festa diferente
Paulinho Vilhena comemora os 2 anos da filha com festa inusitada, em ilha!
O ator Paulinho Vilhena comemorou o aniversário da filha com uma festa bem diferente. A pequena é fruto de seu relacionamento com a modelo Maria Luiza Silveira, com quem ele é casado. O casal oficializou a união em 2023, poucos meses depois da chegada da herdeira. A primogênita nasceu em agosto do mesmo ano.
O ator Paulinho Vilhena comemorou o aniversário da filha com uma festa bem diferente. A pequena é fruto de seu relacionamento com a modelo Maria Luiza Silveira, com quem ele é casado. O casal oficializou a união em 2023, poucos meses depois da chegada da herdeira. A primogênita nasceu em agosto do mesmo ano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa celebração especial!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: