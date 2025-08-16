Paulinho Vilhena celebra 2 anos da filha com festa diferente

Logo R7.com
O ator Paulinho Vilhena comemorou o aniversário da filha com uma festa bem diferente. A pequena é fruto de seu relacionamento com a modelo Maria Luiza Silveira, com quem ele é casado. O casal oficializou a união em 2023, poucos meses depois da chegada da herdeira. A primogênita nasceu em agosto do mesmo ano.

