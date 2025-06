Paulinho Vilhena e surge com sua bebê em Portugal Paulinho Vilhena posa com sua bebê em viagem a Portugal. Bebê Mamãe|Do R7 19/06/2025 - 21h36 (Atualizado em 19/06/2025 - 21h36 ) twitter

Paulinho Vilhena posa com sua bebê em viagem a Portugal e impressiona Bebê Mamãe

O ator Paulinho Vilhena encantou ao surgir com sua bebê em restaurante luxuoso em viagem a Portugal. O artista é casado com a Maria Luiza. Juntos, eles são papais orgulhosos da pequena Manoela que está com um aninho de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda história!

