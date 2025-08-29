Paulinho Vilhena mostra filha e exibe o novo lar milionário
Paulinho Vilhena revela apartamento luxuoso que comprou na capital paulista!
O ator Paulinho Vilhena posou com a família e revelou que eles estão de mudança. O artista é casado com a modelo Maria Luiza Silveira. Eles oficializaram a união em 2023, poucos meses depois da chegada da herdeira. A primogênita nasceu em agosto do mesmo ano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa nova fase na vida do ator!
