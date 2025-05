Pedro Bial mostra o rostinho da filha caçula recém-nascida Maria Prata posa com sua bebê com Pedro Bial e faz declaração! Bebê Mamãe|Do R7 12/05/2025 - 00h26 (Atualizado em 12/05/2025 - 00h26 ) twitter

Maria Prata mostra sua bebê com Pedro Bial e se declara Bebê Mamãe

A esposa do apresentador Pedro Bial, a jornalista Maria Prata, mostrou uma rara foto com as filhas do casal. Os comunicadores oficializaram a união em 2015. O casamento ocorreu em uma cerimônia intimista em uma pousada na região serrana do Rio de Janeiro que pertence a família da noiva.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a família de Pedro Bial!

