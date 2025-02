Pedro Scooby exibe 3º quarto do sonhos da bebê e impressiona Cintia Dicker e Pedro Scooby apresentam o novo quarto da filha e encantam! Bebê Mamãe|Do R7 18/02/2025 - 20h26 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h26 ) twitter

Cintia Dicker e Pedro Scooby apresentam o novo quarto da filha e encantam

A filha caçula do surfista Pedro Scooby acaba de ganhar mais um quarto dos sonhos. A garotinha de apenas dois anos já teve três lindos quartinhos para chamar de seu. Aurora é fruto do atual relacionamento do atleta com a modelo Cintia Dicker. Por enquanto, ela é a única filha do casal. Mas, o famoso é pai de outros três herdeiros de um antigo casamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes do novo quartinho da pequena Aurora!

