Pedro Scooby mostra filho com Piovani surfando: "orgulho" Pedro Scooby surpreende ao exibir seu filho com Luana Piovani surfando. Bebê Mamãe|Do R7 22/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro Scooby exibe seu filho com Luana Piovani praticando surfe e surpreende Bebê Mamãe

O surfista Pedro Scooby usou suas redes sociais para mostrar o talento do seu filho mais velho no surfe. O atleta foi casado com a atriz Luana Piovani. A união de cerca de oito anos terminou em 2019 e juntos eles tiveram três filhos. Dom é o herdeiro mais velho dos famosos e está com 13 anos de idade. Bem e Liz, de nove anos, são os mais novos e completam o trio. Eles são gêmeos. De outro relacionamento, o atleta também foi pai da pequena Aurora que está com dois aninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a relação entre Pedro Scooby e seus filhos!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Meghan Markle exibe os rostos dos filhos em foto rara

Influencer fala pela 1ª vez após o seu filho partir

Viih Tube surge com filha e revela questão com a babá dela