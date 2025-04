Pedro Scooby mostra o primogênito surfando e faz revelação Pedro Scooby mostra dia de surf com o filho mais velho! Bebê Mamãe|Do R7 12/04/2025 - 00h45 (Atualizado em 12/04/2025 - 00h45 ) twitter

Pedro Scooby mostra dia de surf com o filho mais velho

O surfista de ondas gigantes Pedro Scooby surgiu em um momento divertido o primogênito, praticando esportes. Ele é pai de dois meninos e duas meninas que são frutos de diferentes relacionamentos. Seu primogênito se chama Dom que está com 12 anos. Depois, ele foi pai de Bem e Liz de nove anos de idade. O trio é fruto do relacionamento com a atriz Luana Piovani.

Para saber mais sobre essa emocionante fase na vida de Pedro Scooby e seu filho, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

