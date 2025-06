Pedro Scooby posa com filho e Piovani surpreende com elogio Pedro Scooby surge com o filho e ganha elogio de Luana Piovani! Bebê Mamãe|Do R7 30/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h56 ) twitter

Pedro Scooby posa com o filho e ganha elogio da ex, Luana Piovani Bebê Mamãe

A caçula de Pedro Scooby surgiu com um luxuoso brinquedo e Luana Piovani falou do primogênito do surfista. O atleta é pai de quatro crianças. Seus filhos mais velhos nasceram do antigo relacionamento com a artista com quem foi casado. A união de cerca de oito anos terminou em 2019. Dom é o filho mais velho dos famosos e completou 13 anos de idade. Bem e Liz, de nove anos, são os mais novos. As crianças são gêmeas.

