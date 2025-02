Péricles exibe festa de 5 anos da filha e Carla se declara Péricles comemora 5 anos da caçula e Carla Perez se declara! Bebê Mamãe|Do R7 09/02/2025 - 16h25 (Atualizado em 09/02/2025 - 16h25 ) twitter

Péricles comemora 5 anos da caçula e Carla Perez se declara

O cantor Péricles celebrou mais um ano de sua caçulinha em grande estilo. O famoso organizou uma festa em que recebeu os amigos da filha e da família. Dentre os convidados estavam a ex-dançarina Carla Perez e o cantor Xanddy (conhecido por seu trabalho no grupo Harmonia do Samba). O casal é amigo próximo do sambista e de sua esposa, a empresária Lidiane Faria.

Não perca os detalhes dessa festa encantadora e a declaração emocionante de Carla! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

