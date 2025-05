Poliana Rocha revela atitude com os 3 netos após a separação Poliana Rocha mostrou a atitude que teve com os netos após separação de Virgínia e Zé Felipe. Bebê Mamãe|Do R7 28/05/2025 - 20h56 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h56 ) twitter

Poliana Rocha mostrou atitude com os netos após separação Bebê Mamãe

A influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo e mãe de Zé Felipe, revelou uma atitude que tomou em relação aos três netos após seu filho ter se separado de Virgínia Fonseca. Ela ainda fez a primeira aparição junto com as crianças desde a difícil notícia do fim do casamento de seu filho.

Para saber mais sobre a atitude de Poliana e como ela está lidando com a situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

