Por dentro da nova mansão de Kate Middleton com 8 quartos Veja por dentro da nova mansão de Kate Middleton e William! Bebê Mamãe|Do R7 17/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 17/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Por dentro da nova mansão do príncipe William e Kate Middleton Bebê Mamãe

A nova e luxuosíssima mansão da princesa Kate Middleton e do príncipe William acaba de ter fotos reveladas. E o local impressionou! A mansão fica localizada em Windsor e conta com oito quartos. O espaço ainda tem quadra de tênis e conta com uma sala de baile repleta de lustres.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa nova fase da família real!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viúva de Leandro posa com o marido e 4 de seus 5 filhos

Sthefany Brito mostra o primogênito em aulinha de culinária

Filha caçula de Bruno do KLB faz 2 anos e ganha homenagem