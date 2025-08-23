Primogênito de Giovanna Antonelli posa em evento de moda
Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício participa de evento de moda!
O filho de Giovanna Antonelli, Pietro Antonelli, posou em um evento de moda e ganhou elogios. O jovem é fruto do antigo relacionamento da mãe com o ator Murilo Benício. Os atores ficaram juntos até 2005. Mesmo com o término, eles continuaram próximos e amigos. Os famosos se reencontram em momentos especiais na vida do herdeiro e mantém projetos profissionais em parceria.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
