Primogênito de Giovanna Antonelli posa em evento de moda Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício participa de evento de moda! Bebê Mamãe|Do R7 23/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 00h37 )

Filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício participa de evento de moda Bebê Mamãe

O filho de Giovanna Antonelli, Pietro Antonelli, posou em um evento de moda e ganhou elogios. O jovem é fruto do antigo relacionamento da mãe com o ator Murilo Benício. Os atores ficaram juntos até 2005. Mesmo com o término, eles continuaram próximos e amigos. Os famosos se reencontram em momentos especiais na vida do herdeiro e mantém projetos profissionais em parceria.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

