Primogênito de Luana Piovani e Pedro Scooby posa com Medina

Filho de Luana Piovani e Pedro Scooby posa com Gabriel Medina Bebê Mamãe

O filho da atriz Luana Piovani surgiu com um dos principais nomes do surf brasileiro surpreendeu. O primogênito da famosa posou ao lado de Gabriel Medina. O esporte está no DNA do garoto. Isto porque ele é fruto do antigo relacionamento dela com o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby.

Para saber mais sobre essa história e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

