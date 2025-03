Príncipe Harry mostra filhos e ex-amiga choca com revelação Príncipe Harry surgiu com os filhos e ex-amiga fez revelação. Bebê Mamãe|Do R7 30/03/2025 - 00h44 (Atualizado em 30/03/2025 - 00h44 ) twitter

Ex-amiga e ex-funcionária do príncipe Harry falou

O príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle mostraram seus dois filhos, príncipe Archie, cinco anos, e princesa Lilibet, três anos, em raríssimas fotos. E Harry também está tendo que lidar uma situação muito difícil. Isto porque uma ex-amiga e ex-funcionária dele fez revelações sobre Harry e chocou com o que disse.

Para saber mais sobre as polêmicas envolvendo o príncipe Harry e as revelações de sua ex-amiga, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

