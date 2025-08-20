Professora da creche deixa menino assim e pais desabafam Menino ficou assim após o primeiro dia da creche e pais falaram. Bebê Mamãe|Do R7 20/08/2025 - 11h59 (Atualizado em 20/08/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O que funcionária fez com o menino no primeiro dia na creche Bebê Mamãe

No seu primeiro dia de aula na creche, o menino Clay de um ano viveu uma situação muito difícil. E os pais dele, Cassie e Cory, desabafaram sobre o que aconteceu. Eles também falaram da funcionária da creche que fez isso contra seu filho.

Para saber mais sobre essa história impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Giovanna Ewbank exibe conquista do seu filho e impressiona

Carol e Thiaguinho exibem preparativo pro nascimento do bebê

Fabiana Justus comemora 2 anos do caçula com festa temática