R7 Gabi Luthai encanta ao mostrar 1ª viagem internacional do filho

Bebê Mamãe|Do R7

A influenciadora Gabi Luthai emocionou ao mostrar um lindo registro da primeira viagem internacional do seu filho mais velho. A famosa é casada com o empresário Teo Teló, irmão do cantor Michel Teló. Os dois estão esperando seu segundo filho. Eles já são pais de um menino que agora foi promovido ao posto de irmão mais velho. O casal oficializou a união em 2022.

