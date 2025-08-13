Rafa e Nattanzinho posam comprando enxoval da bebê nos EUA Rafa e Nattanzinho posam fazendo o enxoval da filha, nos EUA! Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h59 ) twitter

Rafa e Nattanzinho posam fazendo o enxoval da filha, nos EUA Bebê Mamãe

O cantor Nattanzinho e sua namorada, a influenciadora Rafa Kalimann, surgiram em um dia de compras juntos. Eles estão namorando desde dezembro de 2024. Em junho passado, os famosos anunciaram que estão grávidos. Não demorou muito para revelarem que terão uma menina.

Para saber mais sobre os detalhes do enxoval e a escolha do nome da bebê, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

