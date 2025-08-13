Rafa e Nattanzinho posam comprando enxoval da bebê nos EUA

Logo R7.com
Rafa e Nattanzinho posam fazendo o enxoval da filha, nos EUA

O cantor Nattanzinho e sua namorada, a influenciadora Rafa Kalimann, surgiram em um dia de compras juntos. Eles estão namorando desde dezembro de 2024. Em junho passado, os famosos anunciaram que estão grávidos. Não demorou muito para revelarem que terão uma menina.

