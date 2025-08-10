Rafa Kalimann mostra rostinho do seu bebê pela 1ª vez Rafa Kalimann mostra o do bebê pela primeira vez e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 19h37 ) twitter

Rafa Kalimann impressiona ao mostrar o rostinho do seu bebê Bebê Mamãe

A influenciadora Rafa Kalimann surpreendeu ao mostrar o rostinho do seu bebê pela primeira vez. Ela e o cantor Nattanzinho com quem namora esperam o primeiro filho. A mamãe escolheu uma forma bem original e emocionante de contar a gravidez ao amado. Ela propôs que cada um escrevesse uma carta para o outro. A versão dela, no entanto, foi feita como se tivesse sido redigida pelo primogênito do casal!

