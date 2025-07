Rafa Kalimann surge na piscina com Nattan e exibe gestação Nattanzinho e Rafa Kalimann posam juntos e exibem gravidez! Bebê Mamãe|Do R7 15/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 23h57 ) twitter

Nattanzinho e Rafa Kalimann posam juntos e exibem gravidez Bebê Mamãe

A influenciadora Rafa Kalimann surpreendeu ao mostrar seu barrigão de grávida. Ela e o cantor Nattanzinho com quem namora esperam o primeiro filho. A mamãe escolheu uma forma bem original e emocionante de contar a gravidez ao amado. Ela propôs que cada um escrevesse uma carta para o outro. A versão dela, no entanto, foi feita como se tivesse sido redigida pelo primogênito do casal!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda história!

