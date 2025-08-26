Rafa Vitti passei com sua filha com Tatá Werneck em shopping no Rio
Rafael Vitti surge em passeio com sua filha com Tatá Werneck em shopping no Rio de Janeiro.
A filha da atriz e apresentadora Tatá Werneck encantou ao surgir em um passeio diferente em um shopping com o pai no Rio de Janeiro. A artista é casada com o ator Rafael Vitti. Os dois estão junto desde 2017. Cerca de dois anos depois eles oficializaram a união. O casamento aconteceu em segredo com a famosa já esperando a primogênita do casal.
