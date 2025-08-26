Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rafa Vitti passei com sua filha com Tatá Werneck em shopping no Rio

Rafael Vitti surge em passeio com sua filha com Tatá Werneck em shopping no Rio de Janeiro.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Rafael Vitti passeio com a filha com Tatá Werneck em shopping e impressiona Bebê Mamãe

A filha da atriz e apresentadora Tatá Werneck encantou ao surgir em um passeio diferente em um shopping com o pai no Rio de Janeiro. A artista é casada com o ator Rafael Vitti. Os dois estão junto desde 2017. Cerca de dois anos depois eles oficializaram a união. O casamento aconteceu em segredo com a famosa já esperando a primogênita do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.