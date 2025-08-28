Logo R7.com
Rafael Cardoso exibe sua bebê comendo amora e encanta

Rafael Cardoso encanta ao mostrar sua filha comendo amora.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Rafael Cardoso exibe sua filha mais nova comendo amora e fofura chama a atenção Bebê Mamãe

O ator Rafael Cardoso mostrou um lindo registro de sua filha caçula comendo amora e emocionou. O artista é pai de três filhos. Sua primogênita é Aurora, a menina tem 10 anos. Já Valentim é o filho caçula do artista e está seis anos. As crianças nasceram do antigo relacionamento com a atriz e influenciadora Mari Bridi. Eles ficaram juntos por cerca de 15 anos, mas em 2022 se separaram.

