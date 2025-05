Rafael Cardoso fala sobre não poder ver os filhos e desabafa Rafael Cardoso fala de proibição de ver os filhos com Mari Bridi! Bebê Mamãe|Do R7 16/05/2025 - 19h24 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h24 ) twitter

Rafael Cardoso fala de proibição de ver os filhos com Mari Bebê Mamãe

O ator Rafael Cardoso mostrou a filha mais nova e fez um emocionante desabafo em suas redes sociais. O artista é pai de três crianças, frutos de diferentes relacionamentos. Sua filha mais velha se chama Aurora e está com 10 anos. Valentim é o irmão do meio e tem seis anos. Ambos nasceram do antigo relacionamento com a atriz e digital influencer Mari Bridi com quem ele foi casado por longos anos. O casal se separou em 2022 e o término ficou cercado de muita polêmica.

Para saber mais sobre o desabafo de Rafael Cardoso e a situação com seus filhos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

