Rafael Cardoso reclama que está há 2 anos sem ver os filhos

Rafael Cardoso mostra o filho e revela que está há 2 anos sem encontrar com ele Bebê Mamãe

O ator Rafael Cardoso mostrou o filho e fez um novo desabafo. Ocorre que o artista segue afastado de seus filhos mais velhos. As crianças nasceram do antigo relacionamento com a atriz e influenciadora Mari Bridi. Eles ficaram juntos por cerca de 15 anos, mas em 2022 se separaram.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre o desabafo de Rafael Cardoso!

