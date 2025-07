Rafael Vitti mostra a filha jogando xadrez na praia, no Rio Rafael Vitti mostra filha com Tatá jogando xadrez na praia! Bebê Mamãe|Do R7 27/07/2025 - 17h17 (Atualizado em 27/07/2025 - 17h17 ) twitter

O ator Rafael Vitti aproveitou o dia de folga na companhia da filha e encantou. O famoso é pai de uma garotinha. Clara Maria, por enquanto, é sua única herdeira. Ela é fruto do relacionamento com a atriz e apresentadora Tatá Werneck com quem ele é casado. A pequena está com cinco anos de idade.

