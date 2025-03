Rafaella Justus posa em megaiate luxuoso, em Angra dos Reis Rafaella Justus exibe viagem luxuosa em Angra e impressiona! Bebê Mamãe|Do R7 07/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h25 ) twitter

Rafaella Justus exibe viagem luxuosa em Angra

A adolescente Rafaella Justus impressionou ao mostrar seu luxuoso passeio, no feriado. A garota aproveitou os dias de folga e desembarcou com a família em um destino que abriga lindas paisagens. Ela é filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus. O ex-casal ficou junto por cerca de oito anos. Mas, em 2013, decidiram seguir caminhos diferentes.

Para mais detalhes sobre essa viagem incrível e a diversão em família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

