Rafaella Justus posa na festa dos sonhos da sua sobrinha

Rafaella Justus posou na festa da sua sobrinha

A adolescente Rafaella Justus, 15 anos, impressionou ao mostrar a festa da sua sobrinha. A menina Stella, quatro anos, é filha do irmão de Rafa por parte do pai Roberto Justus, Ricardo. E ela é fruto do casamento de Ricardo com a atriz Fran Fischer. Rafinha mostrou detalhes da linda festa de sua sobrinha.

