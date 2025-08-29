Rebeca Abravanel e Pato mostram o bebê: 'cachinhos dourados'
Pato e Rebeca Abravanel mostram rara foto do bebê e encantam!
O bebê da apresentadora Rebeca Abravanel surgiu com o pai em um lindo clique e encantou os internautas. A famosa é casada com o ex-jogador de futebol Alexandre Pato. Da união, eles são pais de apenas um garotinho. O pequeno se chama Benjamin e está com um ano e sete meses de vida.
