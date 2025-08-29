Rebeca Abravanel e Pato mostram o bebê: 'cachinhos dourados' Pato e Rebeca Abravanel mostram rara foto do bebê e encantam! Bebê Mamãe|Do R7 29/08/2025 - 17h58 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pato e Rebeca Abravanel mostram rara foto do bebê e surpreendem Bebê Mamãe

O bebê da apresentadora Rebeca Abravanel surgiu com o pai em um lindo clique e encantou os internautas. A famosa é casada com o ex-jogador de futebol Alexandre Pato. Da união, eles são pais de apenas um garotinho. O pequeno se chama Benjamin e está com um ano e sete meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Amanda Kimberlly mostra sua filha em festa e fala de Bruna

Chay Suede e Laura mostram o novo quartinho de sua bebê

Pai de Henry Borel expõe mensagem de Monique Medeiros