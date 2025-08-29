Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rebeca Abravanel e Pato mostram o bebê: 'cachinhos dourados'

Pato e Rebeca Abravanel mostram rara foto do bebê e encantam!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Pato e Rebeca Abravanel mostram rara foto do bebê e surpreendem Bebê Mamãe

O bebê da apresentadora Rebeca Abravanel surgiu com o pai em um lindo clique e encantou os internautas. A famosa é casada com o ex-jogador de futebol Alexandre Pato. Da união, eles são pais de apenas um garotinho. O pequeno se chama Benjamin e está com um ano e sete meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.