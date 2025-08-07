Logo R7.com
Recém-nascida fica em estado grave por causa de carrapato

Recém-nascida tem danos cerebrais por causa de carrapato.

Uma recém-nascida acabou ficando com danos cerebrais após ter sido m0rdida por um carrapato durante passeio. A mãe da pequena Lily Sisco, Tiffany Sisco, desabafou sobre o que aconteceu e como sua filha está agora.

Para saber mais sobre essa história comovente e os desafios enfrentados pela família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

