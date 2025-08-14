Revelada decisão sobre a adolescente que envenenou a mãe
Decisão sobre adolescente que envenenou a mãe vem à tona.
Foi revelada uma decisão sobre a adolescente de 15 anos que envenenou a própria mãe. Felizmente, a mãe percebeu a tempo e foi ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, Bahia, onde recebeu atendimento. A mãe sobreviveu e agora foi revelado o que foi feito em relação a filha dela.
