Revelada decisão sobre a adolescente que envenenou a mãe

Decisão sobre adolescente que envenenou a mãe vem à tona.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Adolescente tentou tirar a vida da própria mãe Bebê Mamãe

Foi revelada uma decisão sobre a adolescente de 15 anos que envenenou a própria mãe. Felizmente, a mãe percebeu a tempo e foi ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, Bahia, onde recebeu atendimento. A mãe sobreviveu e agora foi revelado o que foi feito em relação a filha dela.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

