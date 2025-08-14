Revelada decisão sobre a adolescente que envenenou a mãe Decisão sobre adolescente que envenenou a mãe vem à tona. Bebê Mamãe|Do R7 14/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 14/08/2025 - 14h19 ) twitter

Adolescente tentou tirar a vida da própria mãe Bebê Mamãe

Foi revelada uma decisão sobre a adolescente de 15 anos que envenenou a própria mãe. Felizmente, a mãe percebeu a tempo e foi ao Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna, Bahia, onde recebeu atendimento. A mãe sobreviveu e agora foi revelado o que foi feito em relação a filha dela.

