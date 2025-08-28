Logo R7.com
Revelado o que houve com bebê desaparecido há semanas

Foi revelado o que aconteceu com o bebê Emmanuel.

Bebê Mamãe|Do R7

Foi revelado o que aconteceu com o bebê de sete meses Emmanuel Haro. O pequeno está desaparecido há treze dias. Inicialmente, a mãe do menino, Rebecca Haro, afirmou que o pequeno foi levado enquanto ela trocava suas fraldas dentro do carro no estacionamento de uma loja.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

