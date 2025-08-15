Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Revelado o que houve do pai que tirou a vida de toda família

Entenda o que houve com o pai Chris Watts que tirou a vida da esposa e filhas.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Saiba o que ocorreu com pai que tirou vida da esposa e filhas Bebê Mamãe

Foi revelado o que que aconteceu com o pai Chris Watts, exatamente sete anos após ele ter tirado a vida de sua esposa Shanann Watts e das duas filhas do casal, as meninas Bella, quatro anos, e Celeste, dois anos. Shanann ainda estava grávida de um menino que iria se chamar Niko.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.