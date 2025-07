Revelado por que Dona Ruth perdeu a guarda do neto pra Huff Motivo que Dona Ruth perdeu a guarda para Murilo é revelado! Bebê Mamãe|Do R7 03/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 03/07/2025 - 18h57 ) twitter

Foi revelado o real motivo de Dona Ruth Moreira ter perdido a guarda do neto. A mãe de Marília Mendonça e o ex-namorado da artista, o cantor e compositor Murilo Huff, foram para Justiça para definir o futuro do menino. Léo, de cinco anos, é o único fruto do antigo relacionamento. O garotinho é o principal herdeiro da fortuna deixada pela sertaneja e detém 60% da herança.

Para entender todos os detalhes dessa história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

