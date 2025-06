Roberto Justus exibe quarto da filha no novo apartamento Roberto Justus exibe o quarto dos sonhos da filha no novo apartamento. Bebê Mamãe|Do R7 15/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 15/06/2025 - 00h35 ) twitter

Roberto Justus mostra o quarto da sua filha caçula em seu novo apartamento e encanta Bebê Mamãe

A esposa do empresário Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Sierbet, impressionou ao mostrar detalhes do novo quartinho de sua filha no seu novo apartamento na região de Itapema, Santa Catarina. Nas redes sociais, a esposa do famoso mostrou detalhes do projeto, realizado pela arquiteta Agnes Picolotto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse lindo quartinho!

