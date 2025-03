Roberto Justus faz festa de Páscoa no quarto da filha Roberto Justus encanta ao fazer festa de Páscoa no quarto luxuoso de sua filha caçula. Bebê Mamãe|Do R7 29/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 19h45 ) twitter

Esposa de Roberto Justus faz festa de Páscoa no quarto dos sonhos da filha e impressiona

A esposa do empresário Roberto Justus, a modelo e influenciadora Ana Paula Sierbet, deixou os fãs encantados ao preparar uma linda surpresa de Páscoa para sua filha no seu quarto dos sonhos. Os dois são papais orgulhosos da garotinha Vicky, de quatro anos. Além da caçula, Justus é pai de mais cinco filhos de outros relacionamentos do famoso.

