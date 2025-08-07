Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Roberto Justus vende apê de R$95 milhões e caçula decide

Filha de Ana e Roberto Justus abre mão de brinquedo na venda do apartamento de Miami! Entenda:

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Filha de Ana e Roberto Justus abre mão de brinquedo na venda do apartamento de Miami Bebê Mamãe

A filha caçula de Roberto Justus surgiu acompanhada da mãe para se despedir de um dos lares da família. O empresário e a digital influencer Ana Paula Siebert venderam o luxuoso apartamento de Miami, na Flórida, Estados Unidos. A propriedade fica na badalada região de Sunny Isles Beach, dentro de um condomínio no estilo resort.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante despedida!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.