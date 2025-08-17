Robô grávida capaz de gestar bebê humano é criada! Entenda: Confira o que já se sabe sobre robô grávida e o que é possível. Bebê Mamãe|Do R7 16/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 22h57 ) twitter

Saiba mais sobre o robô capaz de ficar grávida Bebê Mamãe

Cientista na China afirma que está desenvolvendo o primeiro robô capaz de ficar grávida de um bebê humano. O robô seria capaz de seguir com toda a gestação até o parto. A ideia é que este robô seria um tipo de barrig4 de aluguel.

