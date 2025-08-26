Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Rodrigo Hilbert e a filha fazem castelo de areia juntos

Rodrigo Hilbert mostra passeio com sua filha mais nova com Fernanda Lima!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Rodrigo Hilbert mostra passeio com sua filha mais nova com Fernanda Lima Bebê Mamãe

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert surgiu se divertindo com a filha caçula e encantou. Ele é pai de três herdeiros, frutos de seu relacionamento de longa data com a atriz e apresentadora Fernanda Lima com quem é casado. Quando começaram a namorar, ambos trabalhavam como modelos. Apesar de viveram juntos há muitos anos, eles oficializaram a união apenas em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre esse momento especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.