Rodrigo Santoro mostra as filhas no zoológico na Austrália Mel e Rodrigo Santoro mostram passeio divertido com as filhas na Austrália! Bebê Mamãe|Do R7 05/05/2025 - 15h40 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h40 )

Mel e Rodrigo Santoro mostram passeio com as filhas na Austrália Bebê Mamãe

O ator Rodrigo Santoro mostrou um momento raro com as filhas e surpreendeu. Ele é pai de duas meninas. O artista e sua esposa, a atriz e apresentadora Mel Fronckowiak, costumam ser bem discretos com relação a vida pessoal. Raramente eles expõem as crianças preservando, ao máximo, a privacidade das pequenas.

Para saber mais sobre esse passeio encantador e ver as fotos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

