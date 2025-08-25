Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Sabrina exibe filha com Duda Nagle e fala sobre saúde do pai

Sabrina Sato mostra sua filha com Duda Nagle e revela como está a saúde de seu pai.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Sabrina Sato mostra sua filha com Duda Nagle com os pets e fala sobre a saúde do pai e impressiona Bebê Mamãe

A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua filha com o ator Duda Nagle um susto com a família e sua mãe, dona Kika Sato, exibiu os netos no hospital. Ocorre que o pai da famosa, Omar Rahal, precisou passar por uma cirurgia. Ela não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas pediu o apoio dos seguidores com boas energias. O patriarca da família está com 72 anos de idade.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.