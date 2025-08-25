Sabrina exibe filha com Duda Nagle e fala sobre saúde do pai
Sabrina Sato mostra sua filha com Duda Nagle e revela como está a saúde de seu pai.
A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua filha com o ator Duda Nagle um susto com a família e sua mãe, dona Kika Sato, exibiu os netos no hospital. Ocorre que o pai da famosa, Omar Rahal, precisou passar por uma cirurgia. Ela não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas pediu o apoio dos seguidores com boas energias. O patriarca da família está com 72 anos de idade.
