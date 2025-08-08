Sabrina manda recado pra Duda Nagle e surge fazendo lição com Zoe
Sabrina Sato manda recado para Duda Nagle e sua namorada e posa fazendo lição com Zoe.
A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao mandar um recadinho para a atual namorado do do seu ex Duda Nagle. O casal que se separou em 2023, após cerca de sete anos de união. Juntos eles, são papais orgulhosos de uma menina a pequena Zoe, de seis anos. Por enquanto, é a única herdeira de ambos. A garotinha é conhecida por seu apelido, Zozo.
A apresentadora Sabrina Sato surpreendeu ao mandar um recadinho para a atual namorado do do seu ex Duda Nagle. O casal que se separou em 2023, após cerca de sete anos de união. Juntos eles, são papais orgulhosos de uma menina a pequena Zoe, de seis anos. Por enquanto, é a única herdeira de ambos. A garotinha é conhecida por seu apelido, Zozo.
Para saber mais sobre essa história e os detalhes do recado de Sabrina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa história e os detalhes do recado de Sabrina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: