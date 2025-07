Sabrina Sato cozinha com filha e exibe resultado da receita Zoe e Sabrina Sato surgem cozinhando juntas em casa! Bebê Mamãe|Do R7 28/07/2025 - 18h38 (Atualizado em 28/07/2025 - 18h38 ) twitter

Zoe e Sabrina Sato surgem cozinhando juntas em casa Bebê Mamãe

A apresentadora Sabrina Sato mostrou sua versão mestre cuca ao lado da filha. As duas surgiram cozinhando juntas, em casa. Ela é mãe de uma menina. Zoe, por enquanto, é sua única herdeira e nasceu do antigo relacionamento com o ator Duda Nagle. Eles chegaram a ser noivos, mas nunca se casaram oficialmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa divertida experiência na cozinha!

