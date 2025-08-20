Logo R7.com
Sabrina Sato exibe filha no hospital e revela susto com pai

Sabrina Sato revela grande susto com o pai e mostra a filha no hospital!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Sabrina Sato revela grande susto com o pai e mostra a filha no hospita

A apresentadora Sabrina Sato revelou um susto com a família e sua mãe, dona Kika Sato, exibiu os netos no hospital. Ocorre que o pai da famosa, Omar Rahal, precisou passar por uma cirurgia. Ela não deu muitos detalhes sobre o que aconteceu, mas pediu o apoio dos seguidores com boas energias. O patriarca da família está com 72 anos de idade.

