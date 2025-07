Sabrina Sato surge com sua filha e o pai em viagem a Suíça Sabrina Sato surge com sua filha e seu pai em viagem Suíça. Bebê Mamãe|Do R7 04/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 04/07/2025 - 12h57 ) twitter

Sabrina Sato leva sua filha e seu pai em viagem especial a Suíça e surpreende Bebê Mamãe

A apresentadora Sabrina Sato embarcou com sua filha, o pai e o marido, o ator Nicolas Prattes. A famosa é mãe orgulhosa de uma menina. A garotinha Zoe, de seis anos. Ela é fruto do antigo relacionamento com o também ator Duda Nagle.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem especial!

