Sandy mostra filho em rara aparição e posa com a nova sogra

Sandy surgiu com sua sogra e mostrou o filho

A cantora Sandy mostrou o seu filho com o músico Lucas Lima, o menino Theo de 10 anos. E a cantora também surpreendeu ao posar pela primeira vez junto com a sua nova sogra! A cantora está namorando o médico Pedro Andrade. E agora, ela mostrou um passeio que fez com sua nova sogra, Maria Helena Carone Gomes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

