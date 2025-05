Sandy posa com o namorado pela 1ª vez e mostra o seu filho Sandy fez a primeira aparição oficial com seu namorado. Bebê Mamãe|Do R7 29/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h56 ) twitter

Sandy fez sua primeira aparição com o namorado Bebê Mamãe

A cantora Sandy fez a sua primeira aparição oficial com o namorado, o médico Pedro Andrade. Ela posou com o namorado a caminho de uma peça de teatro. E, recentemente, a cantora também surpreendeu ao fazer uma raríssima aparição junto com seu filho Theo, 10 anos, com o ex-marido, o músico Lucas Lima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

