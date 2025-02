Sandy posa nos EUA com o filho e Xororó e fala do namorado Xororó surgiu com Sandy e o neto e ela falou de seu namorado. Bebê Mamãe|Do R7 22/02/2025 - 13h25 (Atualizado em 22/02/2025 - 13h25 ) twitter

Xororó surgiu com Sandy e o neto em uma raríssima aparição

A cantora Sandy revelou um momento junto do seu pai, o cantor sertanejo Xororó, da dupla com Chitãozinho, e com o seu filho, o menino Theo de 10 anos. Acontece que a cantora viajou com o filho, o pai, a mãe Noely Lima e o ex-marido, o músico Lucas Lima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem incrível!

