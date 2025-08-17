Scooby posa com filhos e Luana Piovani fala sobre bebê dele
Luana Piovani fala da caçula de Scooby e surpreende!
A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um comentário sobre a filha mais nova do ex-marido. Ela falou da caçula de Pedro Scooby. A artista e o surfista ficaram juntos por cerca de oito anos. Eles terminaram o casamento em 2019. Antes, porém, tiveram três filhos.
A atriz Luana Piovani surpreendeu ao fazer um comentário sobre a filha mais nova do ex-marido. Ela falou da caçula de Pedro Scooby. A artista e o surfista ficaram juntos por cerca de oito anos. Eles terminaram o casamento em 2019. Antes, porém, tiveram três filhos.
Para saber mais sobre essa história emocionante e as interações entre Luana e Scooby, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre essa história emocionante e as interações entre Luana e Scooby, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: