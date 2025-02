Sem príncipe William, Kate vai ao local que se tratou e fala Sem o príncipe William, Kate Middleton visitou hospital em que se tratou. Bebê Mamãe|Do R7 14/01/2025 - 19h07 (Atualizado em 14/01/2025 - 19h07 ) twitter

Sem príncipe William, Kate Middleton esteve no lugar no qual se tratou

Sem o príncipe William, a princesa Kate Middleton emocionou ao aparecer no Hospital The Royal Marsden em Londres na Inglaterra. Foi neste hospital em que ela estava se tratando até poucos meses atrás. Agora, a princesa realizou uma visita aos pacientes e funcionários do local e aproveitou para atualizar sobre o seu estado de saúde.

